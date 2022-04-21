اشتية يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

الوكيل الإخباري-جدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مطالبة المجتمع الدولي، بكسر المعايير المزدوجة في التعامل مع القانون الدولي، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل، مع استمرار العدوان الاسرائيلي عليه ومصادرة حقوقه المشروعة.

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وأدان اشتية التصعيد الممنهج لدولة الاحتلال الاسرائيلي في القدس وقطاع غزة، مؤكدا أن إرهاب الدولة المنظم وفائض القوة العمياء، لن يفلح في ثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله لتحرير أرضه، ونيل حريته، وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس.



واوضح ان استهداف أهلنا في قطاع غزة بالغارات وانتهاك حرمة المسجد الأقصى، بتكرار الاقتحامات ومواصلة عمليات القتل واجتياح المدن والقرى والبلدات في جميع الأراضي المحتلة، يحمل نذر تصعيد مبيت لمحاولة فرض وقائع زائفة على الأرض بالقوة ضد شعب أعزل، إلا من إرادة الصمود والتحدي في مواجهة الاحتلال وممارساته، حتى تحقيق آماله بنيل حريته واستقلاله على كامل تراب أرضه المحتلة

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