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الخميس، 10-08-2023 04:52 م

الاحتلال يجرف أراضي شرق بيت لحم

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الوكيل الإخباري- جرفت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، أراضي في قرية كيسان شرق بيت لحم.  اضافة اعلان


وأفاد أمين سر حركة فتح في كيسان أحمد غزال لـــ"وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت منطقة "المزراب" جنوب شرق البلدة المحاذية لمستوطنة "ايبي هناحل" الجاثمة على اراضي الفلسطينيين ، وشرعت بتجريف الأرض لأغراض استيطانية، وتعود هذه الأرض لمواطنين في القرية.  

يشار الى ان الاحتلال ومستوطنيه صعدوا من هجماتهم الاستيطانية في كيسان، تمثل بالاعتداء على رعاة الأغنام ومنعهم من الرعي، وتجريف أراضٍ والاستيلاء عليها.  

 




 

 


 

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