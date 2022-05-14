الاحتلال يستأنف الأحد عمل معبر بيت حانون شمال قطاع غزة

الوكيل الاخباري - أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، استئناف عمل معبر بيت حانون (إيرز) أمام العمال الفلسطينيين وأصحاب التصاريح اعتبارا من الأحد بعد إغلاق دام منذ 3 مايو/ أيار الجاري.



وقال منسق عمليات سلطات الاحتلال بالأراضي الفلسطينية، غسان عليان، في بيان: "في ختام تقييم أمني، تقرر مساء اليوم (السبت) فتح معبر إيرز أمام خروج العمال وأصحاب التصاريح من قطاع غزة اعتبارا من يوم الأحد (15مايو الجاري)".

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