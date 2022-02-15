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الثلاثاء، 15-02-2022 04:12 م

الاحتلال يصادر مضخة وخلاط باطون في قلقيلية

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الوكيل الإخباري-صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مضخة وخلاط باطون في قرية جيت شرق قلقيلية، بحجة عملهما في منشأة غير مرخصة.

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وقال شهود عيان لـ"وفا"، إن قوات الاحتـلال اقتحمت القرية وصادرت مضخة وخلاط باطون يعودان لمصنع "بنيان" من مدينة نابلس، بحجة عملهما في بناء منزل غير مرخص من قبل سلطات الاحتلال.


يذكر ان الاحتلال صادر الاسبوع الماضي جرارا تعود ملكيته للمواطن الفلسطيني قاسم رشدي السدة من قرية جيت.

 

وفا

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