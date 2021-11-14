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الأحد، 14-11-2021 02:55 م

الاحتلال يعيق وصول الطلبة إلى مدرسة عزون الثانوية

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الوكيل الإخباري-أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، وصول الطلبة إلى مدرسة "عزون بيت أمين" الثانوية، جنوب قلقيلية.

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وقالت مديرية التربية والتعليم في قلقيلية، إن قوات الاحتلال أعاقت وصول الطلبة من القرى المجاورة إلى مدرستهم، من خلال نصب حاجز عسكري مفاجئ على مدخل قرية عزون عتمة.


ونقلا عن شهود عيان، أن قوات الاحتلال استولت على دراجة الطالب محمد جمال قزمار (15 عاما).


يذكر ان قرب "عزون عتمة" من أراضي عام 1948، جعلها مطمعا لمشاريع الاحتلال الاستيطانية، فضيق عليها الخناق، واحاطها بجدار الفصل العنصري، وحاصرها بالمستوطنات.

 

وفا

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