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الخميس، 06-04-2023 12:59 ص

الرئاسة الفلسطينية: ما يقوم به الاحتلال صفعة للجهود الأميركية بالمنطقة

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "الاحتلال الإسرائيلي مصرّ على الاستمرار بتدنيس المسجد الأقصى المبارك وخلق مناخ للتصعيد وعدم الاستقرار والتوتر".

وأضاف، في بيان له مساء اليوم الأربعاء، أن "ما تقوم به إسرائيل من اقتحام للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين، يشكل صفعة للجهود الأميركية التي حاولت، خلال الفترة الماضية، إيجاد حالة من الهدوء والاستقرار في شهر رمضان المبارك".

وأكد أبو ردينة أن "ما حدث مساء اليوم في المسجد الأقصى من اعتداء على المصلين، والذي يأتي استكمالا للاعتداءات الوحشية التي جرت أمس، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تريد جر المنقطة إلى مزيد من التدهور وعدم الاستقرار".

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