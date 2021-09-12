المشاهد الأولى لتواجد ابطال نفق الحرية في محكمة الاحتلال- صور

الوكيل الاخباري- انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور الأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين تمت إعادة اعتقالهم، بعد أن استطاعوا الفرار من سجن "جلبوع" عبر نفق الحرية.

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وفي الصور يظهر عدد من رجال شرطة الاحتلال وهم يحيطون بكل أسير على حدى، وعلى وجه الخصوص عدد كبير منهم يحيطون بالأسير زكريا الزبيدي، الذي كان اسمه قد سطع في الفترة الماضية.











المصدر: روسيا اليوم