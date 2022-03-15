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الثلاثاء، 15-03-2022 04:04 م

المفتش العام لشرطة الاحتلال يدعم قتل ثلاثة فلسطينيين

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الوكيل الإخباري-قال المفتش العام لشرطة الاحتلال يعقوب شبتاي إنه يدعم أفراد الشرطة الذين قتلوا اليوم ثلاثة فلسطينيين في رهط وقلنديا ومخيم بلاطة. 

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تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال أصدر تعليمات جديدة في العشرين من شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام 2021 تقضي بمنح الضوء الأخضر للجنود في مناطق الضفة الغربية لفتح النار على الشبان الفلسطينيين من ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة.


وقال جيش الاحتلال، في تعقيبه على خروج هذه التعليمات إلى حيز التنفيذ، "سيحتفظ الجنود بالحق الكامل في الرد بالذخيرة الحية في حال شعورهم بخطر يتهدد حياتهم"، ما يعني بشكل واضح القيام بعمليات إعدام ميداني ضد الشبان الفلسطينيين ويشرّع سهولة الضغط على الزناد تحت ذريعة حماية الجنود لأنفسهم أثناء اقتحاماتهم لمناطق الضفة الغربية.


يذكر أن ثلاثة شبان قد استشهدوا صباح اليوم الثلاثاء، عقب اقتحام مخيمي قلنديا شمال مدينة القدس، وبلاطة شرق نابلس، فيما استشهد شاب برصاص أفراد وحدة "المستعربين" في الشرطة الإسرائيلية في مدينة رهط في بئر السبع داخل أراضي عام 1948.

 

 

وفا

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