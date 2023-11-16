جيش الاحتلال يدعي أنه سيطر "عملياتيا" على ميناء غزة وينشر مشاهد

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس سيطرته "العملياتية" على ميناء غزة، في اليوم الحادي والأربعين من الحرب.

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وقال الجيش في بيان إن قواته "تكمل السيطرة العملياتية على مرسى غزة الذي كان يخضع لسيطرة حماس"، مؤكدا "تطهير جميع المباني في منطقة المرسى"، وفق تعبيره.



ولم يصدر عن حماس تعليق فوري على ما أورده بيان الجيش.