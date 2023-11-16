جيش الاحتلال يدعي أنه سيطر "عملياتيا" على ميناء غزة وينشر مشاهد

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس سيطرته "العملياتية" على ميناء غزة، في اليوم الحادي والأربعين من الحرب.
وقال الجيش في بيان إن قواته "تكمل السيطرة العملياتية على مرسى غزة الذي كان يخضع لسيطرة حماس"، مؤكدا "تطهير جميع المباني في منطقة المرسى"، وفق تعبيره.
ولم يصدر عن حماس تعليق فوري على ما أورده بيان الجيش.
#عاجل قوات جيش الدفاع تكمل السيطرة العملياتية على مرسى غزة الذي كانت تستخدمه حماس لأغراض إرهابية— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 16, 2023
تمكنت قوات لواء 188 مدرعات بالتعاون مع مقاتلي وحدة الكوماندوز البحري خلال الأيام القليلة الماضية وفي قتال مشترك لقوات من مختلف الأذرع من السيطرة العملياتية على المرسى الرئيسي في غزة،… pic.twitter.com/fnVik859vz