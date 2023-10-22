الأحد 22-10-2023
الوكيل الاخباري

محكمة صلح جزاء عمّان تصدر حكمها بأول قضية نشر أخبار كاذبة

الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 1400

كيف يكفل القانون الدولي حق المقاومة الفلسطينية ؟

بالفيديو.. أُخرج من رحم والدته وهي بالنفس الأخير.. قصة تدمي القلوب لرضيع فقد عائلته بسبب الاحداث

الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات على أكثر من 400 سلعة

مصادر عراقية : استهداف قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية بثلاثة صواريخ

سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم الأحد

بعد لقاء بن سلمان .. وزير الخارجية الأمريكي يطير إلى القاهرة اليوم

كيف خدمت إستراتيجية حماس السيبرانية "طوفان الأقصى"؟

كتائب القسام تقصف "تل أبيب" رداً على المجازر الصهيونية

عاجل

الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 1400

الأحد، 22-10-2023 08:14 ص

إسرائيل: قلقون من تحول الحرب إلى صراع إقليمي أكبر

ة


الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، السبت، إن بلاده تشعر بـ"القلق" من أن تتحول الحرب الجارية مع حماس إلى صراع إقليمي أكبر.

اضافة اعلان


وذكر كونريكوس، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية: "نحن قلقون، ونحث لبنان على التفكير مرتين أو ربما 200 مرة إذا كانوا يريدون حقا تعريض ما تبقى من سيادته وازدهاره للخطر، من أجل مجموعة من المقاتلين في غزة"، وفق تعبيره.


وأضاف: "لأنه حتى الآن، هذا ما يفعله حزب الله، ونحن نحث بشدة على عدم القيام بذلك".


وهناك مخاوف من أن يحاول حزب الله فتح جبهة جديدة في الحرب المتواصلة منذ يوم 7 أكتوبر، من خلال هجوم واسع النطاق على شمال إسرائيل.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
خ

الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 1400

16894107321373173713

كيف يكفل القانون الدولي حق المقاومة الفلسطينية ؟

احتلال 9

الاحتلال يعتقل 50 فلسطينيا بالضفة الغربية

525

بالفيديو.. أُخرج من رحم والدته وهي بالنفس الأخير.. قصة تدمي القلوب لرضيع فقد عائلته بسبب الاحداث

ىىىى

فيديو - هذا الطفل يوسف الذي أبكى العالم العربي

1086046355 (1)

كيف خدمت إستراتيجية حماس السيبرانية "طوفان الأقصى"؟

أخبار متعلقة
653419784c59b77f8f52d9f0

الجيش الإسرائيلي يعلن تكثيف ضرباته على قطاع غزة

ر

ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 308

دد

حال اتساع رقعة الحرب.. هل تصمد "القبة الحديدية" ؟

6533658342360478fa132527

"نيويورك تايمز": إدارة بايدن حذرت إسرائيل من مخاطر مهاجمة "حزب الله"

٦

الاحتلال يعلن مقتل ضابط احتياط إسرائيلي على الحدود مع لبنان

1

الجيش الإسرائيلي: حماس أطلقت نحو 3500 صاروخ واقتحمت أكثر من 20 بلدة بالجنوب