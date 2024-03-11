الإثنين 11-03-2024
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الإثنين، 11-03-2024 08:57 ص

قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس ومخيم بلاطة

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الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مدينة نابلس ومخيم بلاطة شرقا، وسط اندلاع اشتباكات.اضافة اعلان


وأفادت مصادر باقتحام قوات الاحتلال برفقة جرافة وبعدد من الآليات العسكرية المنطقة الشرقية في مدينة نابلس، تزامنا مع اندلاع مواجهات مع تلك القوات.

وفي وقت لاحق، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة، حيث اندلعت اشتباكات وصفت "بالعنيفة" وسمع دوي انفجارات وأطلاق نار.

وتزامن الاقتحام مع حلول وقت سحور اليوم الأول من رمضان، فيما كان المواطنون الفلسطينيون يحضرون انفسهم للدخول في فترة الصيام.

 




 

 


 

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