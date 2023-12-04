ما هي القنبلة المجنحة الغامضة التي استخدمتها اسرائيل اليوم ؟

الوكيل الاخباري - استخدم طيران الاحتلال قنبلة SPICE-2000 خلال الغارات التي استهدفت مبان سكنية في غزة.
وبحسب هيئة “رافائيل” المسؤولة عن إنتاج وتطوير الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية، توفر القنبلة “2000 - Spice” قدرات مميزة في التوجيه ودقة الاستهداف.
وتُنفذ الاستهدافات من مدى يتراوح بين 60 و100 كيلومتر، وهي مزوّدة بنظام ملاحة ذاتي.
وتقدم ضربات دقيقة ومتزامنة، ويمكن لقنبلة ”Spice-2000” إصابة أهداف متحركة وبدقة عالية باستخدام تقنيات “EO/IR” و”GPS” التي تتيح للقنابل مطابقة صور الهدف وتغيير مسارها بشكل جزئي.
كما تجعل قدرة القنابل الفائقة على إصابة الهدف احتمالية وجود أضرار جانبية ضئيلة.
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