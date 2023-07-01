مجلس العمل الفلسطيني يؤكد أهمية تعزيز الاستثمار في فلسطين

الوكيل الاخباري - أكد مجلس العمل الفلسطيني في دبي والإمارات الشمالية، أهمية تعزيز فرص الاستثمار في فلسطين، من خلال مساهمة رجال الأعمال الفلسطينيين في الإمارات بمزيد من المشاريع في كافة مدن فلسطين.





وأشاد نائب رئيس مجلس العمل الفلسطيني، عضو المجلس الوطني حسن شوقي شعث خلال لقاء موسع نظمه المجلس لمناسبة عيد الأضحى، بحضور سفير دولة فلسطين لدى الامارات علي يونس، ورئيس جامعة القدس المفتوحة سمير النجدي، وعدد من رجال الأعمال الفلسطينيين في دولة الإمارات، بكل أشكال التواصل بين رجال الأعمال في الإمارات مع نظرائهم في أرض الوطن، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني الفلسطيني.





وتأسس مجلس العمل الفلسطيني في دبي والإمارات الشمالية، في آذار 2013 كمؤسسة غير ربحية مسجلة في غرفة تجارة وصناعة دبي، بهدف تمتين روابط التواصل والعمل بين رجال الأعمال الإماراتيين والفلسطينيين وتشجيع الاستثمار.

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