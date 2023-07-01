السبت 01-07-2023
الوكيل الاخباري

وفاة عشريني طعناً في مرج الحمام

بعدما أشعل مقتله فرنسا.. تشييع الفتى نائل بمراسم عائلية

حقيقة فاتورة مطعم بـقيمة ألف دينارا تثير مواقع التواصل

الأمن يوضّح تفاصيل فيديو متداول حول سائق حاول الفرار من رجال الأمن في المشارع

لحقت رفيقتها بالحج .. وفاة حاجة فلسطينية في مكة

الخارجية تهيب بالأردنيين في فرنسا بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر

دول تدعو إسرائيل للتراجع عن بناء وحدات استيطانية جديدة

مدير حدود المدورة: وصول 31 حافلة على متنها 1000 حاج

الجمارك: مركز حدود المدورة جاهز لاستقبال الحجاج

مدفيديف: نشر أسلحة نووية في بولندا يهدد باستخدامها بشكل فعلي

السبت، 01-07-2023 11:58 ص

مجلس العمل الفلسطيني يؤكد أهمية تعزيز الاستثمار في فلسطين

ظ


الوكيل الاخباري - أكد مجلس العمل الفلسطيني في دبي والإمارات الشمالية، أهمية تعزيز فرص الاستثمار في فلسطين، من خلال مساهمة رجال الأعمال الفلسطينيين في الإمارات بمزيد من المشاريع في كافة مدن فلسطين.


وأشاد نائب رئيس مجلس العمل الفلسطيني، عضو المجلس الوطني حسن شوقي شعث خلال لقاء موسع نظمه المجلس لمناسبة عيد الأضحى، بحضور سفير دولة فلسطين لدى الامارات علي يونس، ورئيس جامعة القدس المفتوحة سمير النجدي، وعدد من رجال الأعمال الفلسطينيين في دولة الإمارات، بكل أشكال التواصل بين رجال الأعمال في الإمارات مع نظرائهم في أرض الوطن، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني الفلسطيني.


وتأسس مجلس العمل الفلسطيني في دبي والإمارات الشمالية، في آذار 2013 كمؤسسة غير ربحية مسجلة في غرفة تجارة وصناعة دبي، بهدف تمتين روابط التواصل والعمل بين رجال الأعمال الإماراتيين والفلسطينيين وتشجيع الاستثمار.

اضافة اعلان

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0

مستوطنون يعتدون بالضرب على فلسطينيين في سلفيت

طططط

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لـ فتى من جنين

2

لحقت رفيقتها بالحج .. وفاة حاجة فلسطينية في مكة

الخارجية الفلسطينية2

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال لتفكيك مليشيات المستوطنين

6

أسير من يعبد يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

احتلال 9

الاحتلال يقتحم عدة بلدات وقرى في نابلس

أخبار متعلقة
1

إصابة شاب في هجوم للمستوطنين على المركبات في رام الله

لبنان

لبنان يدين العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية

99

الإمارات تدين العدوان الإسرائيلي على جنين

اقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

ت

الاحتلال يعيق حركة الفلسطينيين في يعبد

ظ

الاحتلال يواصل تجريف أراضٍ في قلقيلية