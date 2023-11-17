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الجمعة، 17-11-2023 02:50 م

مسؤول فلسطيني: الاحتلال سرق عددا من جثث الشهداء من داخل مجمع الشفاء

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الوكيل الإخباري - كشف رئيس قسم الحروق بمستشفى الشفاء في غزة أحمد مخللاتي أن الاحتلال سرق عددا من جثث الشهداء من داخل المجمع الطبي.

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وقال مخللاتي إننا فقدنا معظم مرضى العناية المركزة الذين كانوا يعتمدون على التنفس الصناعي.


وأضاف أن القناصة ينتشرون في كل أنحاء المنطقة المحيطة بالمستشفى.


وأشار مخللاتي إلى أن الاحتلال اقتحم مبنيين داخل المجمع والدبابات لا تزال موجودة.


وبيّن أن الأطفال يعانون التهابات معوية شديدة لعدم توفر مياه نظيفة.


وتابع مخللاتي أن الطعام الذي وصل لا يكفي لنحو 40% من الموجودين داخل المستشفى.

 

وشدد على أن الوضع العام غير آمن ولا يمكن إجراء عمليات لعدم توفر الكهرباء والماء.

 

 




 

 


 

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