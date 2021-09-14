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الثلاثاء، 14-09-2021 01:34 م

6 وفيات و2753 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 6 وفيات و2753 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2005 حالات تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن الوفيات سجلت في نابلس، والخليل، وطوباس، وطولكرم.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 193، قلقيلية 62، جنين 129، طوباس 32، نابلس 213، سلفيت 54، رام الله والبيرة 110، ضواحي القدس 16، الخليل 32، أريحا والأغوار 5، بيت لحم 9، قطاع غزة 1805، مدينة القدس 93".


وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 129، قلقيلية 37، جنين 148، طوباس 23، نابلس 177، سلفيت 85، رام الله والبيرة 118، ضواحي القدس 11، الخليل 31، أريحا والأغوار 8، بيت لحم 17، قطاع غزة 1155، مدينة القدس 66".


وقالت: إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.2% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.


ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 76 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 185، بينهم 19 على أجهزة التنفس الاصطناعي.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,241,641 بينهم 515,623 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 

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