الأربعاء 30-12-2020
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 30-12-2020 09:41 ص

كل خميس لمدة شهر

الخدمات الطبية الملكية للوكيل : بدء حملة التبرع بالدم غدا - فيديو

تبرع
شعار الخدمات الطبية الملكية


الوكيل الإخباري - أكد رئيس اختصاص الدم والأورام بالإنابة في الخدمات الطبية الملكية ، العقيد الطبيب أحمد عايش البواعنة، عن بدء حملة للتبرع بالدم لمرضى السرطان في قسم الأورام وأمراض الدم، غدا الخميس.

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ولفت العقيد الطبيب البواعنة ، الأربعاء ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن الحملة ستستمر لمدة شهر كل يوم خميس في بنك الدم التابع للخدمات الطبية الملكية.

وأوضح للإعلامي محمد الوكيل ، أن التبرع سيبدأ الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساء ، لصالح الخدمات الطبية الملكية، داخل مدينة الحسين الطبية .

 

دعوة للأردنيين بالتبرع 
وعن شروط التبرع ، كشف البواعنة ، أن لا يقل وزن المتبرّع عن (50) كغم ، وأن تزيد قوة الدم للذكور عن (14) وللإناث عن (12)، وأن لا يعاني من أمراض مزمنة.

ودعا البواعنة، الأردنيين التبرع بالدم ، لغايات إنسانية ، حيث أن هنالك الكثير من مرضى السرطان لا يجدون من يقدم التبرع لهم ، الأمر الذي يستدعي توفير وحدات دم لهذه الفئة .

كما تحدّث عن النتائج التي يستفيد منها جسم المتبرع ، حيث الشعور بالنشاط ، لافتا إلى توفير الاشتراطات الصحية اللازمة نتيجة لفيروس كورونا ، داخل بنك الدم.

" هنالك العديد من المرضى الذين يحتاجون لوحدات دم بشكل يومي ، وجدير أن يتم التبرع لهم " ، وفق البواعنة .

 

 

 


 




 

 


 

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