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المياه عن الفواتير الشهرية: لا فصل للمياه عن المتأخرين إلا كل 3 أشهر

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الأربعاء، 28-12-2022 10:42 ص

المياه عن الفواتير الشهرية: لا فصل للمياه عن المتأخرين إلا كل 3 أشهر

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الوكيل الإخباري - نفى الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة رفع أو تعديل أسعار المياه في الأردن.اضافة اعلان


وقال سلامة، عبر برنامج "الوكيل" الذي يبث على إذاعة "هلا"، إنه سيتم البدء بتطبيق إصدار فواتير المياه شهريا بدلا من الفواتير الربعية (مرة كل 3 شهور) اعتبارا من العام المقبل.

وأضاف أن الرسوم التي كان يدفعها المشترك في النظام الحالي (3 شهور) ستقسم على الفواتير الشهرية بحيث لا ترتفع قيمة الفاتورة على المواطنين.

وأشار سلامة إلى أنه لن يكون أي فصل للمياه على المشتركين المتخلفين عن الدفع إلا كل 3 أشهر بحسب تعليمات وزير المياه والري.

وبيّن أن الفواتير ستصبح شهرية بدلا من ربع سنوية، حيث سيتم إصدارها كل نهاية شهر تتضمن حجم الاستهلاك الشهري وقيمة الفاتورة النهائية.

 




 

 


 

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