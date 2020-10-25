مطالبة بزيادة أيام الحظر الشامل وتحذير من الوباء

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - تعالت أصوات أردنييــن المُطالبة بضرورة الالتزام بالكمّامات ، والتباعد الاجتماعـي ، عملا بأمر الدفاع (11)، نتيجة لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الأردن ، خلال الفترة الراهنـة.

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جاء ذلك ، الأحد، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، فقد عبّــر مواطنون عن استيــائهم حيال "استهتار" كثيرين بالوباء ، حيث يتواجدون في أماكن عامة دون تقيّد كثير منهم بالإجراءات الصحية ، التي طالما تمّ المناشدة باتباعها، إلا أن مواطنين " أذن من طين وأخرى من عجيــن" .

رسائل صوتيّة عديدة ،واتصالات انهالت عبر البرنامج وتعليقات عبر صفحة الإعلامي محمد الوكيل ، تطالب بإعادة النظر بالحظر الشامل ، لتمتدّ إلى أسبوعين أو أكثر ، في سبيل الحدّ من انتشار الوباء ، وفق ما تحدّث به الإعلامي الوكيل .

الحظر الشامل ، بات في المرحلة الحالية ، توجّها شعبيّا، على وقع التخوّف من الدخول في مرحلة يصعب السيطرة على الفيروس بالمملكة ، أمام أعداد الإصابات والوفيات التي أضحت تسيّطر على الموقف المحلي بشكل يومي ،وفق ما وصل "برنامج الوكيل".

عدم التزام واضح بالإجراءات الصحية

أحد الاتصالات ، من قبل "موزّع غاز" ، يوضح عدم التزام مواطنين في إحدى المناطق بالعاصمة عمان ، بالكمامة ، ما يؤدي ذلك إلى سرعة انتشار الفيروس .

كما ورد اتصال من "سائق تكسي" ، يؤكد استهتار الركاب ، بالوباء ، حيث يطالبهم بارتداء الكمّامة، موضّحا التزامه بارتدائها منذ بدء الجائحة .

كما لفت مواطن أن "مقبرة سحاب" ، كانت تشهد قبل أيام تواجدا كثيفا لمواطنين في إحدى الجنازات ، وعدم الالتزام بـ(20) مواطنا ، كما في القرار الرسمي الحكومي.

كما وطالب مواطن الجهات المعنيّة ، باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال "سوق الحمام" في وسط البلد بالعاصمة عمّان ، نتيجة لتجمهر مواطنين بطريقة "مُستفزة" ، في مخالفة صريحة ، لأوامر الدفاع .

تحذير عاجل

ومن هذا المنطلق ، تم التحذير عبر الهواء ، من تزايد حالات الإصابة بالفيروس، ما يستدعي الالتزام الكامل بالإجراءات الصحية ، وشروط السلامة العامة ، حفاظا على الصحة العامة، خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء.

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