ممرض أردني يقدم اقتراحا لعلاج كورونا في زمن قياسي - فيديو

الوكيل الإخباري - قدّم ممـــرض أردني يدعى هشام الشوابكة ، تجربته خلال عمله بأحد المستشفيات في إيرلندا منذ (20) عاما ، لعلاج مصابي فيـــروس كورونا .

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وبيّن الشوابكة ، الأحد ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، أن العلاج يتمثّل باستلقاء المريض على بطنه لنحو (16) ساعة لمدة (5) أيام ، في سبيل تزويد جســده بالكميـــة المناسبة من الأوكسجين، ما يؤدي إلى علاجه من الوباء .

وأشار- التسجيل الصوتي آخــر المادة - أنه وخلال تجربته في قسم العناية المركزة ، وجد أن هذا الإجراء يساهم في الحدّ من الوفاة - بإذن الله تعالى - ، ويمنع من تفاقم الأمر خاصة عمل الرئتين ، وزاد " في حال عدم قدرة المصابين على التنفّس ، يٌجدر عليه الاستلقاء على بطنه ، للتقليل من وطأة الفيروس .

وأوضح الشوبكي ، أن العـلاج من خلال هذا الإجراء أفضل من استخدام المضادات الحيوية ، منوّها أن هذا الأمر لا يقتــصر فقط على المستشفيات بل يُطال المحجور عليهم داخل منازلهم .

وشدّد على أهمية تبني هذا الاقتراح من قبل الحكومة ، من أجل المساهمة في الحدّ من تبعات الفيروس على المصابين ، حيث أن ذلك يتم اتباعه داخل المستشفيات في إيرلندا.







