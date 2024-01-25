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3770 ميجاواط الحمل الكهربائي الاقصى المُسجل أمس في الأردن

الخميس، 25-01-2024 09:09 ص

السعايدة: 230 مستثمر جديد تقدموا بطلبات لإنشاء محطات شحن للمركبات الكهربائية

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الوكيل الإخباري - رصد
كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أنه تم استبدال نحو 900 ألف عداد كهربائي بعداد ذكي من أصل 2.5 مليون بنسبة 35%.اضافة اعلان


وقال السعايدة عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الخميس، إن الهيئة بصدد استبدال العدادات التقليدية في المملكة حتى عام 2025، لافتا إلى أن العدادات الذكية يمكن من خلالها معرفة الفاقد الكهربائي أو في حال وجود عبث أو استجرار غير مشروع.

وأضاف أن النظام الكهربائي في الأردن قادر على استيعاب ما يعادل 4500-5000 ميجا واط، لافتا إلى أن أقصى حمل كهربائي خلال الشتاء الحالي وصل إلى 3770 ميجا واط، فيما سجلت المملكة العام الماضي حملا كهربائيا وصل إلى 4200 ميجا واط.

وأشار السعايدة إلى ترخيص 63 محطة شحن للمركبات الكهربائية منها 49 عامة و14 خاصة، كما استقبلت الهيئة طلبات من 230 مستثمر لغايات الاستثمار في هذا القطاع منها لإنشاء 190 محطة عامة، حيث تستهدف الهيئة نشر محطات شحن المركبات الكهربائية في كافة محافظات المملكة.

وبيّن أنه مع نهاية الربع الأول من العام الحالي سيتم افتتاح محطة شحن للمركبات الكهربائية في محافظة إربد تتسع لنحو 90 مركبة.

 




 

 


 

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