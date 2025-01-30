مجموعة المطار تنفي صحة منشور يدعي بيع حقائب وامتعة مفقودة

وقالت مجموعة المطار لـ"الوكيل الإخباري"، إنها أبلغت الأجهزة الأمنية ووحدة الجرائم الإلكترونية لتتبع مصدر المنشور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وحذرت المجموعة المواطنين والمسافرين من دخول أي روابط غير صحيحة قد تعرض بياناتهم الشخصية للسرقة او الاختراق.
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