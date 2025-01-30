مجموعة المطار تنفي صحة منشور يدعي بيع حقائب وامتعة مفقودة

الوكيل الإخباري - نفت مجموعة المطار الدولي صحة المنشور المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي حول بيع الأمتعة غير المطالب بها لمدة 6 أشهر مقابل 1.5 دينارا. اضافة اعلان





وقالت مجموعة المطار لـ"الوكيل الإخباري"، إنها أبلغت الأجهزة الأمنية ووحدة الجرائم الإلكترونية لتتبع مصدر المنشور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وحذرت المجموعة المواطنين والمسافرين من دخول أي روابط غير صحيحة قد تعرض بياناتهم الشخصية للسرقة او الاختراق.



