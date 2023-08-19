أزمة خانقة وراء تراجع مستوى ليفاندوفسكي

الوكيل الإخباري - يواجه روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، أزمة خانقة، تؤثر على مستواه مع الفريق الكتالوني.



وذكرت صحيفة "سبورت" أن ليفاندوفسكي يعاني من خشونة المنافسين عند اضطراره للابتعاد عن منطقة الجزاء، لفتح مساحات لزملائه.



وأضافت أن النجم البولندي مطالب بتحمل شراسة المدافعين، عندما يكون ظهره للمرمى، دون أن يتمتع بحماية من الحكام.



ونوهت بأن ليفا مستاء من تغاضي الحكام عن المخالفات التي يتعرض لها، ما أفقده صبره، ليتراجع مستواه كثيرا مع الفريق.



ونصحت الصحيفة بحصول ليفاندوفسكي على راحة من هذه المهام الفنية في بعض المباريات، ومنح فرصة أكبر لفيران توريس.



وبررت بأن النجم البولندي سئم الابتعاد كثيرا عن منطقة الجزاء، بينما أظهر فيران توريس قوة بدنية مميزة، خلال المباريات الودية.



ولفتت في ختام تقريرها، إلى ضرورة الاستفادة من استعادة فيران توريس حاسة التهديف، حيث كان هداف المباريات الودية برصيد 3 أهداف.

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