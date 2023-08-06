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الأحد، 06-08-2023 02:36 م

قرار تشافي المفاجئ يضع نيمار على أبواب برشلونة

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الوكيل الإخباري - اقترب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، من العودة إلى صفوف برشلونة خلال الصيف الحالي.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن ارتباط اسم نيمار بالعودة إلى برشلونة بات بمثابة مسلسل طويل خلال الأعوام الماضية، لكن اللاعب الآن أقرب لارتداء قميص البارسا مجددا، أكثر من أي وقت مضى.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن مبخوت المري الذي يعمل سفيرا لليجا، يعد المصدر الرئيسي للمعلومة، خصوصا أنه أول من أعلن عن انتقال ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي في الصيف الحالي.

وأوضحت أنه كان لدى برشلونة فرصة لضم نيمار قبل بضعة أيام على سبيل الإعارة، عندما عرضه باريس سان جيرمان ضمن صفقة عثمان ديمبلي، لكن رفض البارسا هذه الصيغة.

وذكرت "سبورت" أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، كان يعتقد أن عودة نيمار ليست الخيار المثالي للمشروع الحالي، لكنه يغير رأيه بسبب الرحيل المفاجئ لعثمان ديمبلي.

وكشفت أن نيمار يريد البقاء مع باريس حتى نهاية عقده في 2025، كي يكون ضمن الأعلى أجرا في العالم، لكنه يدرك جيدا أن النادي يبحث عن وسيله للتخلص منه.

وشددت على أن خيار ارتداء قميص برشلونة مجددا دائما ما كان يغري نيمار، وينظر له الآن بصورة إيجابية.

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