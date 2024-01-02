أنشيلوتي يحذر بيلينجهام من فخ مايوركا

الوكيل الإخباري - -وجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، رسالة تحذيرية للاعبه الإنجليزي جود بيلينجهام، قبل مواجهة ريال مايوركا في الليجا.



ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، اجتمع أنشيلوتي بشكل خاص مع بيلينجهام، قبل الاجتماع الرئيسي مع اللاعبين لمناقشة مباراة مايوركا.



وحرص أنشيلوتي على تحذير اللاعب الإنجليزي من الطريقة العنيفة التي يلعب بها فريق مايوركا، حيث سبق أن ارتكب لاعبوه تدخلات خطيرة ضد فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس، ثنائي الميرينجي.



ويتوقع المدرب الإيطالي أن يكرر لاعبو مايوركا نفس السيناريو في المباراة المقبلة مع النجم الإنجليزي.



ونصح أنشيلوتي، بيلينجهام بضرورة التركيز على تحقيق الفوز في مباراة الغد، وعدم الانسياق وراء استفزازات لاعبي مايوركا، متوقعا ألا يمنحه التحكيم الكثير من الأخطاء.

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة