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الأربعاء، 26-07-2023 01:40 م

الضحية 100 تهدي ميسي أول جائزة في ميامي

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الوكيل الإخباري - واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بدايته النارية في الولايات المتحدة وسجل هدفين خلال فوز إنتر ميامي على أتلانتا يونايتد 4-0، ليقود فريقه إلى الأدوار الإقصائية ضمن كأس الدوريين.

وتعد كأس الدوريين مسابقة ينظمها الاتحادان الأمريكي والمكسيكي وتضم جميع أندية الدرجة الأولى في البلدين. وبعدما حقق فوزين متتاليين، تصدر إنتر مجموعته ويبدو في موقع جيد للظفر بأول ألقابه على الاطلاق.

وافتتح ميسي التسجيل سريعا بعد تمريرة متقنة من زميله القديم - الجديد الإسباني سيرجيو بوسكيتس فارتدت أولا من القائم قبل أن يتابعها ميسي داخل الشباك (8).

ومن ثم تمكن اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات من تسجيل هدفه الثاني بعد شراكة مع تايلور (22).

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وتحول ميسي لاحقا إلى صانع للأهداف بعدما مرر كرة إلى مواطنه بنجامان كريماشي الذي حولها الى تايلور الذي اسكنها الشباك (44).

وحصل ليو على جائزة رجل المباراة، وأصبح إنتر ميامي، أول فريق يتأهل لدور 32 للمسابقة التي تلعب بين أندية أمريكا والمكسيك.

وسيخوض إنتر ميامي، المباراة الثالثة في هذه البطولة، في الثاني من أغسطس المقبل، إلا أن المنافس لم يتحدد بعد. 

وذكرت شبكة "أوبتا" أن أتلانتا يونايتد هو الفريق رقم 100 الذي ينجح ميسي في هز شباكه طوال مسيرته الكروية.

وكان ميسي قد استهل مشواره مع إنتر ميامي بتسجيل هدف الفوز على كروز أزول المكسيكي، فجر السبت الماضي.

وانتقل ميسي إلى إنتر ميامي هذا الصيف في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو الماضي.

ووقع ميسي، عقدا لمدة موسمين مع إنتر ميامي براتب سنوي يتراوح بين 50 إلى 60 مليون دولار.  

 

 

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