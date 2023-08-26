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السبت، 26-08-2023 04:13 م

المصري مصطفى محمد يسجل هدفين في التعادل المثير بين نانت وموناكو

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الوكيل الإخباري - أحرز المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد، هدفين خلال التعادل المثير لفريقه نانت مع ضيفه موناكو 3-3 ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل المهاجم المصري الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف الثالث من تسديدة مباشرة في المرمى في الدقيقة 48 بعد هجمة منظمة.


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وبين هدفي مصطفى محمد، سجل جان شارل كاستليتو الهدف الثاني لنانت في الدقيقة 15، بينما أحرز أهداف فريق موناكو كل من تاكومي مينامينو، ووسام بن يدر، ومايرون بوادو في الدقائق 27 و59 و85 على الترتيب.


وحصد نانت نقطته الأولى هذا الموسم بعدما مني بخسارتين في الجولتين الماضيتين، بينما تعثر موناكو للمرة الأولى هذا الموسم بعد تحقيقه لانتصارين في أول جولتين.

 

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