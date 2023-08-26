المصري مصطفى محمد يسجل هدفين في التعادل المثير بين نانت وموناكو

مصطفى محمد💞وهدفين فى موناكو الفرنسى pic.twitter.com/zj6A0qA58M— Ashraf Farouk (@AshrafF_77) August 26, 2023
وبين هدفي مصطفى محمد، سجل جان شارل كاستليتو الهدف الثاني لنانت في الدقيقة 15، بينما أحرز أهداف فريق موناكو كل من تاكومي مينامينو، ووسام بن يدر، ومايرون بوادو في الدقائق 27 و59 و85 على الترتيب.
وحصد نانت نقطته الأولى هذا الموسم بعدما مني بخسارتين في الجولتين الماضيتين، بينما تعثر موناكو للمرة الأولى هذا الموسم بعد تحقيقه لانتصارين في أول جولتين.
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