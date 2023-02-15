الهلال أم النصر أو الاتحاد.. كشف ممثل السعودية في مونديال الاندية

الوكيل الإخباري - كشف اتحاد الكرة السعودي، عن "آلية" اختيار ممثل السعودية، في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر القادم.



وأعلن اتحاد الكرة في بيان رسمي، مشاركة بطل النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، كممثل عن المملكة في كأس العالم للأندية 2023، حال فوز فريق سعودي، باللقب.



وكشف اتحاد الكرة، عن أنه في حال عدم فوز فريق سعودي، بلقب أبطال آسيا؛ فإن بطل دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023، هو من سيمثل المملكة، في البطولة العالمية.



ويستعد ثلاثي المملكة "الهلال والشباب والفيصلي"، لخوض منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.



وفي دوري روشن السعودي 2022-2023.. يتصدر الشباب، جدول الترتيب، برصيد 40 نقطة من 18 مباراة، وبفارق 3 نقاط عن النصر والاتحاد، صاحبي المركزين الثاني والثالث، من 16 لقاءًا.

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