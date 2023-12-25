تردد برشلونة يهدد صفقة شبيه ميسي

الوكيل الإخباري - بات برشلونة مهدد بخسارة إحدى الصفقات البارزة؛ بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق الكتالوني.



وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إنَّ تردد برشلونة يُعرّض صفقة إستيفاو ويليان، الملقب بـ"ميسينيو"، نجم بالميراس، للخطر.



وأشارت إلى أنَّ اللاعب البرازيلي، الذي يشبهه الجمهور البرازيلي بميسي، يواصل إعطاء الأولوية لبرشلونة، لكن الافتقار لوجود رد فعل إيجابي من البارسا؛ بسبب مشكلاته المالية، قد يدفع نجم بالميراس لاختيار أحد العروض المقدمة له من كبار أوروبا.



وأوضحت أنَّ أندية سان جيرمان، وتشيلسي، ومانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، مستعدة لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب، 60 مليون يورو.



وذكرت أن ميسينيو يبلغ 17 عامًا في 24 أبريل/نيسان 2024، ما يعني أنه لن يتمكن من الوصول إلى أوروبا حتى صيف 2025، لكن بالميراس يريد إنهاء بيعه الآن، واتباع نفس المسار الذي اتبعه مع إندريك وريال مدريد.



كان والد ميسينيو، سافر إلى أوروبا في أكتوبر/تشرين أول الماضي، من أجل التعرف بشكل مباشر على العروض الرياضية من بعض الأندية المهتمة.



وكشفت الصحيفة، أن والد ميسينيو زار مانشستر سيتي وتشيلسي، وباريس، واختتم رحلته في برشلونة، وكان يميل مثل ابنه لاختيار البارسا، لكنه بدأ أيضا في التخلي عن خيار البلوجرانا.

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