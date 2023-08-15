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الثلاثاء، 15-08-2023 04:50 م

ثنائي سان جيرمان يصل روما

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الوكيل الإخباري -  أوشك روما على عقد صفقة مزدوجة من باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن الأرجنتيني لياندرو باريديس والبرتغالي ريناتو سانشيز، وصلا صباح اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الإيطالية روما.

وأضافت أن الثنائي سيجري الفحوصات الطبية في الساعات القليلة المقبلة، قبل التوقيع على عقود انتقالهما إلى الجيالوروسي، وكان 100 مشجع في استقبالهما.

وكشفت الشبكة عن تفاصيل صفقة باريديس حيث سينضم لروما في صفقة بيع نهائي مقابل 2.5 مليون يورو،  لمدة عامين مع خيار التمديد لثالث إذا لعب ما لا يقل عن 50% من المباريات.

في المقابل، سينتقل سانشيز لفريق العاصمة لمدة موسم على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء إذا تحققت عدة شروط.

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