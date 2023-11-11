لاعب سلوفيني في قائمة أمنيات ريال مدريد

الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد وضع اللاعب بنيامين سيسكو ضمن قائمة أمنياته لتعاقداته المستقبلية.



وأكدت صحيفة fichajes أن اللاعب السلوفيني جذب أنظار "الملكي" بعدما تألق في الموسم الحالي مع لايبزيغ الألماني، بإحرازه ستة أهداف في 14 مباراة خاضها في "البوندسليغا".



وقالت: "المعلومات التي تحدثت عن انسحاب الريال من سباق التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي لا تعني أن الفريق لا يفكر في التعاقد مع صفقة جديدة لتدعيم خط هجومه".



وتابعت: "اللاعب السلوفيني البالغ من العمر 20 عاماً يعد من المواهب الواعدة التي تألقت في الدوري الألماني، وأصبح محط أنظار العملاق المدريدي الذي سيواصل متابعته على مدار الموسم تمهيداً لاتخاذ خطوة إيجابية في الصيف المقبل بالتفاوض مع النادي الألماني لكسب خدماته.

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