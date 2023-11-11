السبت 11-11-2023
الوكيل الاخباري

الملك: الظلم الواقع على الأشقاء الفلسطينيين لهو دليل على فشل المجتمع الدولي

شهيد وجرحى بقصف إسرائيلي لمنزل في رفح

محمد بن سلمان: نرفض الحرب الشعواء التي يتعرض لها الفلسطينيون

انطلاق القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن غزة

"حريات": حياة المعتقلين بسجون الاحتلال في خطر

بكافة نقاط التقدم في غزة ..كتائب القسام تعلن تفجير آليات إسرائيلية

اشتباكات عنيفة في محيط مستشفى الشفاء

الاحتلال يشن حزاما ناريا في محيط المستشفى الإندونيسي في غزة

القسام : ندك موقع "مارس" العسكري بقذائف الهاون

سعر ليرة الذهب بالاردن اليوم السبت

عاجل

انطلاق القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن غزة

السبت، 11-11-2023 01:00 م

لاعب سلوفيني في قائمة أمنيات ريال مدريد

1120231193331867911275


الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد وضع اللاعب بنيامين سيسكو ضمن قائمة أمنياته لتعاقداته المستقبلية.

وأكدت صحيفة fichajes أن اللاعب السلوفيني جذب أنظار "الملكي" بعدما تألق في الموسم الحالي مع لايبزيغ الألماني، بإحرازه ستة أهداف في 14 مباراة خاضها في "البوندسليغا".

وقالت: "المعلومات التي تحدثت عن انسحاب الريال من سباق التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي لا تعني أن الفريق لا يفكر في التعاقد مع صفقة جديدة لتدعيم خط هجومه".

وتابعت: "اللاعب السلوفيني البالغ من العمر 20 عاماً يعد من المواهب الواعدة التي تألقت في الدوري الألماني، وأصبح محط أنظار العملاق المدريدي الذي سيواصل متابعته على مدار الموسم تمهيداً لاتخاذ خطوة إيجابية في الصيف المقبل بالتفاوض مع النادي الألماني لكسب خدماته.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120231113176197517918

رونالدو وتاليسكا يتقدمان تشكيل النصر المتوقع أمام الوحدة

11202311124944878144140

غياب صادم جديد لأردا جولر

11202311103658281929103 (1)

ريال مدريد يخطط للتعاقد مع راموس الجديد

11202311102418148480198

بعد تدخل الأمم المتحدة.. إطلاق سراح والد دياز

1120231110813697458494

أتلتيكو يجدد عقد دييغو سيميوني

1120231194221552867771

برشلونة يصارع عمالقة الكالتشيو على صفقة مجانية

أخبار متعلقة
102023299754475101709

ريال مدريد لن ينافس على صفقة أوسيمين

10202328112212477237813

القيمة السوقية.. الريال يتفوق على برشلونة

10202328102639653631767

مدريد ينضم إلى برشلونة في مطاردة جيسوس

102023261282410084829

أول تعليق رسمي من برشلونة على التغريدة المهينة

1020232612218270223455

اختبار أخير ينهي شكوك بيلينجهام في الكلاسيكو

1020232692344634119541

تشافي يرفض إهانة فينيسيوس