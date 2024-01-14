ليفركوزن ينجو من فخ أوغسبورغ بهدف قاتل

الوكيل الإخباري - أنقذ الأرجنتيني إتشيكيال بالاسيوس فريقه باير ليفركوزن من فخ مضيفه أوغسبورغ وقاده إلى الفوز بهدف قاتل 1-0 في الوقت بدل الضائع يوم السبت في المرحلة الـ17 من الدوري الألماني.



وانتظر ليفركوزن حتى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع لتسجيل هدف الفوز القاتل عبر بالاسيوس محققا فوزه الثالث تواليا والـ14 هذا الموسم دون أي خسارة في الدوري.



ورفع ليفركوزن سجله النظيف من الهزائم هذا الموسم إلى 26 مباراة في مختلف المسابقات (23 فوزا و3 تعادلات) حيث تصدر مجموعته في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بالعلامة الكاملة وحقق ثلاثة انتصارات في مسابقة الكأس المحلية التي بلغ دورها ربع النهائي، حيث سيلاقي شتوتغارت في السادس من فبراير المقبل.



وعزز رجال المدرب الإسباني شابي ألونسو موقعهم في صدارة الدوري الألماني برصيد 45 نقطة وأعادوا الفارق إلى أربع نقاط بينهم وبين المطارد المباشر بايرن ميونخ حامل اللقب والفائز على هوفنهايم بثلاثية نظيفة أمس الجمعة في افتتاح المرحلة.



وحقق ليفركوزن بغلته 45 نقطة في 17 مباراة، ثالث أفضل دور ذهاب في تاريخ الدوري الألماني. فقط بايرن ميونخ في نسخته مع الإسباني بيب غوارديولا بين عامي 2013 و2016 كان أفضل (47 نقطة في موسم 2013/2014 و46 نقطة في موسمي 2015/2016 و2014/2015).

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