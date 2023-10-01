ميسي يواصل الغياب عن إنتر ميامي

الوكيل الإخباري - لم يشارك الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة فريقه إنتر ميامي أمام نيويورك سيتي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، لتكون المواجهة الثالثة التي يغيب عنها بسبب الإصابة.



كان ميسي، قد طالب بالتغيير خلال مباراة تورونتو يوم 20 سبتمبر/أيلول الماضي، ولم يلعب ديربي فلوريدا أمام أورلاندو سيتي الأحد 24 سبتمبر/أيلول.



وفقده الفريق أيضًا في نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة الذي خسره إنتر ميامي يوم الأربعاء الماضي أمام هيوستن دينامو (1-2).



وحالت الآلام العضلية التي يعاني منها ميسي دون أن يشارك في مواجهة نيويورك سيتي السبت، التي انتهت بالتعادل (1-1).



واستمر غياب الإسباني جوردي ألبا الذي يعاني من إصابة عضلية تعرض لها في مباراة تورونتو أيضا.



وبتعادل إنتر ميامي أمام نيويورك سيتي تعقد وضع الفريق في الصراع على التأهل للأدوار الإقصائية حيث يحتل المركز الـ13 في القسم الشرقي بـ33 نقطة بعد خوضه 30 مباراة ليبتعد بـ4 نقاط عن مونتريال صاحب المركز التاسع، آخر المراكز التي تؤهل للمراحل الإقصائية، الذي خاض 31 مباراة.

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