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الخميس، 09-12-2021 02:50 م

نصف مقعد جديد للأردن بدوري أبطال اسيا

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشكل رسمي منح الأردن نصف مقعد إضافي في دوري أبطال اسيا، انطلاقا من نسخة 2023، أي أننا سنمتلك مقعدا مباشرا ومقعدا للملحق المؤهل للبطولة .


ويأتي منح الأردن للمقعد الإضافي في نسخة عام 2023،  بعد المشاركة الناجحة لفريق الوحدات بنسخة الموسم الحالي، حيث أحرز الأخضر 7 نقاط في أول ظهور أردني بالبطولة، وهو رقم فاق مجموع العديد من الدول التي تمتلك أكثر من مقعد في البطولة .


ولن يكون للأردن أي مقعد في كأس الاتحاد الآسيوي في حال تأهل الفريق الذي سيخوض ملحق دوري الأبطال، أما في حال توديعه للبطولة الأكبر فسيتوجه لكأس الاتحاد الآسيوي .


وإليكم القوائم الخاصة بتوزيع المقاعد : 

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المصدر : ملاعب


 




 

 


 

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