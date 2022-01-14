أجواء باردة جدًا وأمطار غزيرة اليوم وزخات ثلجية على المرتفعات الجنوبية

الوكيل الاخباري- يتعمق اليوم الجمعة، تأثير الكتلة الهوائية الباردة جدًا على المملكة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة جدًا وغائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية.

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ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة احيانًا في شمال ووسط المملكة مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وهناك احتمال في ساعات الليل ولفترة قصيرة هطول زخات خفيفة من الثلوج فوق المرتفعات العالية الجنوبية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا، تكون مثيرة للغبار في مناطق البادية .



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول أمطار، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن شدة الرياح والهبات المرافقة لها.



وتكون الأجواء يوم غدٍ السبت، باردة جدًا وغائمة جزئيًا إلى غائمة، مع هطول زخات متقطعة من المطر بين الحين والاخر على فترات في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية مع احتمال ولفترة قصيرة هطول زخات خفيفة من الثلوج فوق قمم الجبال العالية الجنوبية، تكون احيانًا ممزوجة بالمطر، ومع ساعات الليل المتأخرة تشتد فرصة هطول المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تثير الغبار أحيانًا في مناطق البادية.



ويتوقع أن تكون الأجواء الأحد باردة جدًا وغائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية، وأن تكون الهطولات غزيرة على فترات في شمال ووسط المملكة، ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، ويتوقع ولفترة قصيرة هطول زخات من الثلج فوق المرتفعات العالية تكون احيانًا ممزوجة بالمطر، ومع ساعات المساء تضعف تدريجيًا فرصة الهطول على المناطق الشمالية والوسطى، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا.



وتبقى الأجواء يوم الاثنين، باردة جدًا في أغلب مناطق المملكة، وباردة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانًا.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 10 - 4 درجات مئوية، وفي غرب عمان 8 - 2، وفي المرتفعات الشمالية 6 - 3، وفي مرتفعات الشراة 6 - 1، وفي مناطق البادية 12 - 3، وفي مناطق السهول 10 - 5، وفي الأغوار الشمالية 16 - 7، وفي الأغوار الجنوبية 18 - 7، وفي البحر الميت 17 - 8، وفي خليج العقبة 17 - 8 درجات مئوية.