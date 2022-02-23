أجواء دافئة في المملكة اليوم

الوكيل الإخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7-8) درجات مئوية، الأجواء دافئة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

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ليــــــــلاً: الأجواء باردة نسبياً بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء دافئة نهاراً، وباردة نسبياً ليلاً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح شمالية معتدلة السرعة تتحول أحياناً إلى جنوبية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.