الأربعاء 23-02-2022
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الأربعاء، 23-02-2022 06:01 ص

أجواء دافئة في المملكة اليوم

عمان


الوكيل الإخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7-8) درجات مئوية، الأجواء دافئة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

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ليــــــــلاً:  الأجواء باردة نسبياً بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.


خليج العقبة:
  الأجواء دافئة نهاراً، وباردة نسبياً ليلاً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح شمالية معتدلة السرعة تتحول أحياناً إلى جنوبية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.


 




 

 


 

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