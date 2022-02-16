ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم

الوكيل الإخباري -

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تسجل درجات الحرارة اعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء باردة في أغلب المناطق، و معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.ليـــــلاً: الأجواء باردة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة ، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.خليج العقبة:الأجواء معتدلة الحرارة نهاراً، وباردة ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.التحذيرات:- احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.