ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة اليوم

الوكيل الإخباري - ترتفع درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، الأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر خاصة في شرق المملكة مما يؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في مناطق البادية وفق دئرة الارصاد الجوية.

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ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية،والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا وتكون مثيرة للغبار في أماكن مختلفة من المملكة خاصة في مناطق البادية.

التحذيرات ليوم الخميس:



خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في العديد من المناطق خاصة في المناطق الشرقية من المملكة وانعدامها أحيانا على الطرق الصحراوية.



أما يوم الجمعة نهاراً: يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ليلاً: الأجواء مائلة للبرودة في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

