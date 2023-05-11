الخميس 11-05-2023
الوكيل الاخباري

السير تكشف سبب الحادث المروع على نزول العدسية أمس

وظائف شاغرة مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين - اسماء

تعطل صهريج مياه للسير القادم من دوار الداخلية باتجاه شارع الملكة نور

ارتفاع أسعار الذهب اليوم عالمياً

الأمانة تنذر 15 عامل وطن بالفصل - أسماء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

جنين .. استشهاد الشاب أوس حمامدة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة اليوم

وفيات الخميس 11-5-2022

إربد: مطالب بحلول تشريعية ومالية لمجالس المحافظات

الخميس، 11-05-2023 06:08 ص

ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة اليوم

الأردن نهار


الوكيل الإخباري - ترتفع درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، الأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر خاصة في شرق المملكة مما يؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في مناطق البادية وفق دئرة الارصاد الجوية.

اضافة اعلان


ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية،والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا وتكون مثيرة للغبار في أماكن مختلفة من المملكة خاصة في مناطق البادية.
التحذيرات ليوم الخميس:


خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في العديد من المناطق خاصة في المناطق الشرقية من المملكة وانعدامها أحيانا على الطرق الصحراوية.


أما يوم الجمعة  نهاراً:  يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة  نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية. 
 ليلاً: الأجواء مائلة للبرودة في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة  في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
52023861430763293626

الأرصاد تدعو لأخذ الحيطة والحذر من طقس الخميس

حر33

المملكة على موعد مع أجواء حارة

حرارة5

ارتفاع درجات الحرارة في المملكة اليوم

520233191214866023158

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

حرارة 2

ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم

52023663546761385049

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

أخبار متعلقة
ابراج السادس

أجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم

ابراج السادس

أجواء ربيعية في أغلب مناطق المملكة

420239133150464240028

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

عمان

أجواء لطيفة اليوم في أغلب المناطق ومعتدلة غدا

الأردن نهار

كتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة تؤثر على المملكة اليوم

شمس

عودة الأجواء الربيعية إلى المملكة اليوم