الأربعاء 04-10-2023
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الأربعاء، 04-10-2023 06:17 ص

الأرصاد تحذر من خطر الانزلاق وتدني مدى الرؤية الأفقية اليوم

ضباب


الوكيل الاخباري - توقعت الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء أقل من معدلاتها العامة بحوالي من (2-3) درجات مئوية ، الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة لتساقط زخات خفيفة من المطر في وسط وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

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وقالت في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب  في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية.


 




 

 


 

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