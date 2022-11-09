الأربعاء 09-11-2022
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الأربعاء، 09-11-2022 11:12 م

الأرصاد تكشف تطورات الحالة الجوية للأيام القادمة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية انه سيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الخميس وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة .

وتكون الأجواء ليلاً باردة في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.

ويطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة يوم الجمعة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة ، الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة 

وتكون الأجواء ليلاً باردة نسبياً في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة .

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