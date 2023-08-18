الأرصاد تكشف موعد بدء انحسار تأثير الموجة الحارة في الاردن

الوكيل الاخباري - كشفت الأرصاد الجوية عن موعد انحسار موجة الحر التي تؤثر على المملكة والتي استمرت لغاية أسبوع حيث سادت أجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الموجة الحارة تبدأ يوم الاحد القادم بالانحسار حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول .



وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة لفترة طويلة ومن عدم ترك الأطفال في داخل المركبات المغلقة ومن عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للإشتعال داخل المركبات ومن عدم اشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق.