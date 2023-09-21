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الخميس، 21-09-2023 12:17 م

الأرصاد تكشف موعد ذروة الموجة الحارة في المملكة

درجة حراره


الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة نسبيا، غدا الجمعة حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة نسبيا في معظم المناطق، بينما تكون حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية. 

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن المملكة ستشهد ذروة الكتلة الحارة يوم السبت حيث ترتفع درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية.


ونوهت أن الأجواء ستكون يوم السبت حارة في معظم المناطق، وحارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية. 


 




 

 


 

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