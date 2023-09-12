الأرصاد تحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار

الوكيل الاخباري -

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تسجل درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، حيث الأجواء صيفية اعتيادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر مما قد يؤدي الى اثارة الغبار في أجزاء من المملكة خاصة الجنوبية والشرقية وفق الأرصاد الجوية .وقالت في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في شرق المملكةوحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.