الثلاثاء 12-09-2023
الوكيل الاخباري

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

مدير إدارة السير يوضح حول المخالفات الخطرة والتي تم تغليظ عقوبتها - تفاصيل

مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في مؤسسات حكومية - أسماء

ما مصير المركبات منتهية الترخيص التي عليها قيود وغير معروف مصيرها؟

محافظ العقبة: 21 إصابة إختناق بسبب الغبار في الميناء وحالتهم الصحية جيدة

قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيين من بيت لحم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عالمياً

"الاقتصاد النيابية" تناقش اليوم مشاكل تواجه قطاع الاتصالات

بـ 3 ساعات .. إنقاذ حياة مريض من انفجار الشريان الأبهري في البشير

الكواكب والزلازل: فهم الحقائق وعدم التأثير بينهما

الثلاثاء، 12-09-2023 06:13 ص

الأرصاد تحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار

غبار


الوكيل الاخباري - تسجل درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، حيث الأجواء صيفية اعتيادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما  تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط  في ساعات ما بعد الظهر مما قد يؤدي الى اثارة الغبار في أجزاء من المملكة خاصة الجنوبية والشرقية وفق الأرصاد الجوية .اضافة اعلان



وقالت في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في شرق المملكة


وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
820232722554566389053

الارصاد : أمطار محتملة وأجواء مائلة للبرودة بهذا الموعد

820233161346872560281

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

920236185313803444292

الارصاد : هذه أطول موجة حر يشهدها الأردن على مر التاريخ

حرارة 2

الأرصاد توضح الحالة الجوية في المملكة

66

هل ستؤثر العاصفة دانيال على الأردن ؟ الأرصاد تجيب

820232961718263944988

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

أخبار متعلقة
حرارة5

المملكة تتأثر بامتداد مرتفع جوي مصحوب بكتلة هوائية رطبة

درجة حراره

الأرصاد تكشف آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

7

الأرصاد: المملكة على موعد مع ارتفاع جديد بدرجات الحرارة

درجة حراره

اخر تطورات الموجة الحارة جداً في المملكة

0

الأرصاد: فرصة لهطول زخات من المطر يصحبها الرعد اليوم

8202310155510119940772

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات