الأحد 27-12-2020
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

عبيدات : اصابات سلالة كورونا الجديدة لزوجين قدما من بريطانيا

بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم حول امتحانات التوجيهي

رابط التقديم للحصول على الدعم النقدي الحكومي

وزير الصحة : اكتشاف حالتين لمصابين بفيروس كورونا المتحور بالاردن

الارصاد تحذر من طقس يوم الاثنين

الارصاد : أجواء شديدة البرودة و تحذير من الصقيع

إرادة ملكية بتعيين الحلايقة رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

شروط الاستفادة من الدعم المالي الذي اعلنته الحكومة اليوم

حزمة قرارات واجراءات جديدة نهاية الاسبوع

الأحد، 27-12-2020 04:00 م

الارصاد : أجواء شديدة البرودة و تحذير من الصقيع

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الوكيل الاخباري - تسود أجواء أشد برودة، هذه الليلة ، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً، ويتوقع في ساعات ما بعد منتصف الليل المتأخرة تشكل الصقيع في العديد من مناطق المملكة خاصة فوق قمم الجبال العالية وأجزاء من مناطق البادية.
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⚠ تحذر ادارة الأرصاد الجوية من:

🔺 خطر تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار في مناطق البادية .
🔺 احتمال تشكل الضباب في ساعات الليل المتاخرة في المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.
🔺 خطر تشكل الصقيع في ساعات ما بعد منتصف الليل فوق قمم الجبال العالية وأجزاء من مناطق البادية.

 




 

 


 

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