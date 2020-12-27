الارصاد : أجواء شديدة البرودة و تحذير من الصقيع

الوكيل الاخباري -

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تسود أجواء أشد برودة، هذه الليلة ، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً، ويتوقع في ساعات ما بعد منتصف الليل المتأخرة تشكل الصقيع في العديد من مناطق المملكة خاصة فوق قمم الجبال العالية وأجزاء من مناطق البادية.⚠ تحذر ادارة الأرصاد الجوية من:🔺 خطر تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار في مناطق البادية .🔺 احتمال تشكل الضباب في ساعات الليل المتاخرة في المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.🔺 خطر تشكل الصقيع في ساعات ما بعد منتصف الليل فوق قمم الجبال العالية وأجزاء من مناطق البادية.