الإثنين 13-02-2023
الوكيل الاخباري

إصابة مستوطن بعملية طعن في القدس

بني مصطفى: الأردن رفع نسبة مشاركة المرأة والشباب وعززهم في صنع القرار

تسيير 14 شاحنة عبر معبر جابر – نصيب لتصل للمناطق المتضررة من الزلزال

الخارجية : عودة فريق الإنقاذ الأردني الى أرض الوطن

زراعة إربد: لا إصابات بمرض الحمى القلاعية في المحافظة

ندوة في إربد بعنوان "تراثنا هويتنا"

تنشيط السياحة تشارك في معرض ميلانو الدولي السياحي

جمعية رجال الأعمال الأردنيين تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع فرنسا

وفاة محام أردني أثناء مرافعته بالمحكمة

الارصاد الجوية تحذر من طقس الثلاثاء

الإثنين، 13-02-2023 05:16 م

الارصاد الجوية تحذر من طقس الثلاثاء

220239164921168110747


الوكيل الاخباري - الاجواء باردة في اغلب المناطق مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.

مساءً وليلا: تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم ويتوقع هطول زخات من المطر في جنوب المملكة قد تكون غزيرة لفترة قصيرة وتمتد تدريجيا الى المناطق الوسطى والشرقية يصحبها الرعد احيانا وتساقط حبات البرد، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الليل فوق قمم الجبال الجنوبية العالية (الشراة) لسقوط زخات خفيفة ومتقطعة وغير مؤثرة من الثلج الممزوج مع المطر المتجمد، وتتحول الرياح تدريجيا الى  شمالية غربية معتدلة السرعة.

⛔️ التحذيرات :
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في مناطق البادية بسبب الغبار.
- احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من مناطق البادية.
- احتمال ضعيف في ساعات المساء والليل لتشكل السيول في اجزاء من المناطق الجنوبية 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
22023717317348467808

تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي التي ستؤثر على المملكة وفرص تساقط الثلوج

ص

الأرصاد: حالة عدم استقرار جوي غداً وموجة الصقيع تنتهي السبت القادم

و

انخفاض ملموس على درجات الحرارة في المملكة

220239171018958682692

تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي وفرص تساقط الثلوج اعتباراً من الثلاثاء

220231091055258232223

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

وووو

الأرصاد: تساقط زخات خفيفة من الثلج فوق قمم جبال الشراه

أخبار متعلقة
22023717317348467808

تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي التي ستؤثر على المملكة وفرص تساقط الثلوج

و

انخفاض ملموس على درجات الحرارة في المملكة

22023116372873939360

الارصاد : المملكة ستتأثر بحالة عدم استقرار جوي وامطار بهذا الموعد

وو

أجواء باردة جداً تؤثر على المملكة اليوم

شتاه

اخر تطورات المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة

حالة الطقس (ممطر)

المملكة على موعد مع حالة من عدم الاستقرار الجوي مساء اليوم