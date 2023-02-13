الارصاد الجوية تحذر من طقس الثلاثاء

الوكيل الاخباري - الاجواء باردة في اغلب المناطق مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.



مساءً وليلا: تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم ويتوقع هطول زخات من المطر في جنوب المملكة قد تكون غزيرة لفترة قصيرة وتمتد تدريجيا الى المناطق الوسطى والشرقية يصحبها الرعد احيانا وتساقط حبات البرد، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الليل فوق قمم الجبال الجنوبية العالية (الشراة) لسقوط زخات خفيفة ومتقطعة وغير مؤثرة من الثلج الممزوج مع المطر المتجمد، وتتحول الرياح تدريجيا الى شمالية غربية معتدلة السرعة.



⛔️ التحذيرات :

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في مناطق البادية بسبب الغبار.

- احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من مناطق البادية.

- احتمال ضعيف في ساعات المساء والليل لتشكل السيول في اجزاء من المناطق الجنوبية

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