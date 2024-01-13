الأرصاد تحذر من الحالة الجوية صباح الأحد

الوكيل الاخباري - حذرت إدارة الارصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات صباح الأحد بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية والسهول.



وقالت الأرصاد الجوية إن الأجواء يوم الأحد تكون باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئيا إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات خفيفة الى متوسطة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وليلا تكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة تنشط أحيانا.



كما حذرت من خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا.

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