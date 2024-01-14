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الأحد، 14-01-2024 03:25 م

الأرصاد: تساقط الأمطار غداً وارتفاع على درجات الحرارة الثلاثاء

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الوكيل الإخباري - قالت إدارة الأرصاد الجوية، إنه من المُتوقع أن يستمر هطول الأمطار نهار يوم غدٍ الاثنين، في شمال المملكة، وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية.

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وبيّنت الإدارة في نشرتها المفصلة، أنه مع ساعات الليل تتناقص كميات الغيوم وتسود أجواء باردة مع رياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه، ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.


وحذّرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.


أما الثلاثاء، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، خلال النهار، وتكون الاجواء باردة بوجه عام في أغلب المناطق، بينما تسود أجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.


ونهار يوم الأربعاء، تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة. 

 




 

 


 

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