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الجمعة، 12-01-2024 12:56 ص

تطورات المنخفض الجوي السائد في المملكة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان اخر الصور الملتقطة لرادار الطقس كشفت ان مناطق في اربد وعجلون وجرش والعاصمة عمان والبلقاء والزرقاء ومادبا والكرك والمفرق تشهد حاليا هطولات مطرية ما بين الخفيفة الى المتوسطة .

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وبحسب الادارة تبقى الاجواء يوم الجمعة باردة وغائمة جزئيا الى غائمة مع هطول الامطار بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة واجزاء من المنطقة الشرقية، تكون غزيرة احيانا ويصحبها الرعد خاصة في أجزاء من شمال المملكة، بينما تهطل زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية.

اما في ساعات الليل فتضعف فرصة الهطول في أغلب المناطق باستثناء الشمالية تبقى فرصة لهطول الأمطار بين الحين و الأخر. 

 

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