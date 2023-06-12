أمطار مصحوبة بالرعد قادمة إلى المملكة غدا

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً الى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وفق الأرصاد الجوية.

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ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة



أما يوم الثلاثاء الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً الى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ومع ساعات المساء والليل تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم وتتحول الأجواء الى مغبرة في اغلب المناطق، مع سقوط زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة خاصة في المناطق الغربية قد يصحبها الرعد أحياناً، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تتحول مع ساعات المساء الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تصل سرعتها الى 50 كم/الساعة وتكون مثيرة للغبار في العديد من المناطق.



التحذيرات ليوم الثلاثاء:

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وانعدامها احياناً في المناطق الصحراوية.

- خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.