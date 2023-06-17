تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

الوكيل الاخباري - إنخفاض على درجات الحرارة حيث تصبح الاجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في الأجزاء الغربية من المملكة ، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة قد تثير الغبار أحيانا في مناطق البادية .



ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



🔺 التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الشمالية العالية.

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