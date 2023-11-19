الأرصاد تنشر خريطة التحذيرات مع بدء تأثر المملكة بالمنخفض القبرصي

الوكيل الإخباري - نشرت إدارة الأرصاد الجوية، اليوم الاحد، خارطة التحذيرات، وذلك بالتزامن مع بدء دخول المنخفض القبرصي العميق إلى أجواء المملكة.

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وقالت الدائرة في الخارطة التي نشرتها على موقعها الإلكتروني، إنه يحذر خلال الساعات القادمة، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية وانعدامها احياناً على الطرق الصحراوية قبل هطول المطر.



وأضافت أنه يحذر من خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها والتي قد تتجاوز في بعض المناطق حاجز 65كم/ساعة، ومن خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.

وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض، وخطر العواصف الرعدية وهطول البرد.



ومن المُتوقع أن تتساقط أمطار غزيرة على عموم المناطق، وأن يستمر المنخفض بالتأثير على المملكة حتى مساء يوم غدٍ الاثنين.





